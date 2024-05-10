Тонконогов Леонид Пинхусович
Место рождения
Дата рожденияМежду ?.10.1891 и ?.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Между ?.10.1891 и ?.01.1892
Во всероссийской переписи (т.е., на 28 января 1897 года) возраст Леонида указан 5 лет. Отсюда (а также с учетем даты рождения его старшей сестры Гени) вычислена дата рождения.
Упоминание
Неизвестно
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 22. Опись 1. Дело 10. Переписные листы для городского населения города Енисейска. Переписной участок №1, счетный участок №12. Листы 7, 7об, 10
Смерть
Неизвестно