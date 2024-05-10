Тонконогов Леонид Пинхусович Между ?.10.1891 и ?.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тонконогов Леонид Пинхусович

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

Между ?.10.1891 и ?.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.10.1891 и ?.01.1892

Отец: Тонконогов Пинхос Абрамович

Мать: Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Во всероссийской переписи (т.е., на 28 января 1897 года) возраст Леонида указан 5 лет. Отсюда (а также с учетем даты рождения его старшей сестры Гени) вычислена дата рождения.
Упоминание
Неизвестно
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 22. Опись 1. Дело 10. Переписные листы для городского населения города Енисейска. Переписной участок №1, счетный участок №12. Листы 7, 7об, 10
Смерть
Неизвестно

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