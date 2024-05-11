Мильштейн (Левинская) Анна (Хая) Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Хейсина (Мильштейн) Юлия (Юспа) Марковна (Мордуховна)
Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)
Дочь: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)
Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)
Дочь: Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна)
Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)
Сын: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)
Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)
Дочь: Флеер (Мильштейн) Цецилия (Цивья-Бейля) Марковна (Мордуховна)
Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)
Сын: Мильштейн Евгений (Энох) Маркович (Мордухович)
Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)
Сын: Мильштейн Герш Мордухович
Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)
Сын: Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)
Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)