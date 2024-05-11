Мильштейн (Левинская) Анна (Хая) Иосифовна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мильштейн (Левинская) Анна (Хая) Иосифовна

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Место рождения

Стрелка, город Лесосибирск, Красноярский край

Дата рождения

1843

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

1814 г.р.

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Левинский Иосиф (Иосель) Маркович

Мать: Левинская Ксения (Хинья) Будиновна

Стрелка, город Лесосибирск, Красноярский край
Год рождения вычислен из Всероссийской переписи населения 28 января 1897 года, где указан возраст 53 года. Место рождения взято оттуда же. | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 22, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Упоминание
Неизвестно
Записки Дины Певзнер | Несвязные заметки на нескольких листах формата А4, которые были неоднократно ксерокопированы и поэтому не лучшего качества и с лакунами на стыках листов. | Прабабушка Анна Иосиф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Хейсина (Мильштейн) Юлия (Юспа) Марковна (Мордуховна)

Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Тонконогова (Мильштейн) Рая (Рейза-Голда) Марковна (Мордуховна)

Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Год рождения вычислен из возраста невесты при заключении брака.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Тонконогова (Мильштейн) Роха (Рахиль) Марковна (Мордуховна)

Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Год рождения вычислен из записи о браке 12 декабря 1889 г., где указан возраст невесты 22 года.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Мильштейн Лев (Авраам-Лейб) Маркович (Мордухович)

Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Дата рождения вычислена по переписи 1897 г., где ему 28 лет. | ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края | Фонд 22. Опись 1. Дело 10. Переписные листы для городского населения города Енисейска. ... Показать все
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Флеер (Мильштейн) Цецилия (Цивья-Бейля) Марковна (Мордуховна)

Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Умерла 72 года от Cr почек
Рождение ребёнка
1877

Сын: Мильштейн Евгений (Энох) Маркович (Мордухович)

Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
ГАКК - Государственный Архив Красноярского Края
Рождение ребёнка
25.04.1882 ст.

Сын: Мильштейн Герш Мордухович

Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 78 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1882 г. Лист 4об-5
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Мильштейн Леопольд (Липа) Маркович (Мордухович)

Отец ребёнка: Мильштейн Марк (Мордух) Алексеевич (Вольфов)

Год рождения вычислен из записи о браке, где указан возраст жениха 22 года.
Смерть
1902

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