Слепенко Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепенко Михаил

Мать: Слепенко (Канунникова) Елена

Развод
Неизвестно

Жена: Слепенко Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Слепенко) Тамара

Мать ребёнка: Слепенко Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепенко Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепенко (Вемейер) Галина

Рождение ребёнка
15.12.1938

Дочь: Кокотова (Слепенко) Диана

Мать ребёнка: Слепенко Меланья

Рождение ребёнка
22.01.1951

Дочь: (Слепенко) Светлана

Мать ребёнка: Слепенко (Вемейер) Галина

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