Слепенко Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слепенко Михаил
Развод
Неизвестно
Жена: Слепенко Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Слепенко) Тамара
Мать ребёнка: Слепенко Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепенко Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1938
Дочь: Кокотова (Слепенко) Диана
Мать ребёнка: Слепенко Меланья
Рождение ребёнка
22.01.1951
Дочь: (Слепенко) Светлана
Мать ребёнка: Слепенко (Вемейер) Галина