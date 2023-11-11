Слепенко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепенко Малах

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Георгий

Мать ребёнка: Слепенко (Канунникова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Константин

Мать ребёнка: Слепенко (Канунникова) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепенко (Канунникова) Елена

Рождение ребёнка
20.06.1908

Сын: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)

Мать ребёнка: Слепенко (Канунникова) Елена

Работа или профессия
До 1917
кассир Государственного банка
Работа или профессия
Между 1922 и 1941
гл.бухгалтер
Смерть
Неизвестно

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