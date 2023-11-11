Слепенко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слепенко Малах
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Георгий
Мать ребёнка: Слепенко (Канунникова) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Константин
Мать ребёнка: Слепенко (Канунникова) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1908
Сын: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)
Мать ребёнка: Слепенко (Канунникова) Елена
Работа или профессия
До 1917
кассир Государственного банка
Работа или профессия
Между 1922 и 1941
гл.бухгалтер
Смерть
Неизвестно