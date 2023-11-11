Слепенко Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слепенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веремьянина (Слепенко) Изабелла
Мать ребёнка: Слепенко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Дмитрий
Мать ребёнка: Слепенко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Виктор
Мать ребёнка: Слепенко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Михаил
Мать ребёнка: Слепенко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Слепенко) Елена
Мать ребёнка: Слепенко Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепенко Вера