Слепенко Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепенко Михаил

Мать: Слепенко (Канунникова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веремьянина (Слепенко) Изабелла

Мать ребёнка: Слепенко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Дмитрий

Мать ребёнка: Слепенко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Виктор

Мать ребёнка: Слепенко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Михаил

Мать ребёнка: Слепенко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Слепенко) Елена

Мать ребёнка: Слепенко Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепенко Вера

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