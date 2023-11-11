Слепенко Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веремьянина (Слепенко) Изабелла
Отец ребёнка: Слепенко Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Дмитрий
Отец ребёнка: Слепенко Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Виктор
Отец ребёнка: Слепенко Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Михаил
Отец ребёнка: Слепенко Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Слепенко) Елена
Отец ребёнка: Слепенко Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепенко Георгий