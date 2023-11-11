Слепенко Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веремьянина (Слепенко) Изабелла

Отец ребёнка: Слепенко Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Дмитрий

Отец ребёнка: Слепенко Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Виктор

Отец ребёнка: Слепенко Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Михаил

Отец ребёнка: Слепенко Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Слепенко) Елена

Отец ребёнка: Слепенко Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепенко Георгий

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