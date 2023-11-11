Слепенко (Канунникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко (Канунникова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Канунников Адриан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Георгий

Отец ребёнка: Слепенко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Константин

Отец ребёнка: Слепенко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепенко Михаил

Рождение ребёнка
20.06.1908

Сын: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)

Отец ребёнка: Слепенко Михаил

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