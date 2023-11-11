Слепенко (Канунникова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Канунников Адриан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Георгий
Отец ребёнка: Слепенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Константин
Отец ребёнка: Слепенко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепенко Михаил
Рождение ребёнка
20.06.1908
Сын: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)
Отец ребёнка: Слепенко Михаил