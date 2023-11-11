Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)
Место рожденияг.Бухара Узбекской ССР
Дата рождения20.06.1908
Дата смерти13.07.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1908
Отец: Слепенко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Между 1927 и 1930
Рождение ребёнка
16.04.1934
Сын: Слепенко Виктор
Мать ребёнка: Слепенко (Бельская) Мария
Рождение ребёнка
09.04.1941
Сын: Слепенко Павел
Мать ребёнка: Слепенко (Бельская) Мария
Смерть
13.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести | Извещение №16-03 от 16.03.1943 НКО СССР Джеты-Огузский районный военный комиссариат с.Покровка. Лейтенант Слепенко Павел Моисеевич