Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)

Место рождения

г.Бухара Узбекской ССР

Дата рождения

20.06.1908

Дата смерти

13.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1908

Отец: Слепенко Михаил

Мать: Слепенко (Канунникова) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепенко (Бельская) Мария

Образование
Между 1927 и 1930
Рождение ребёнка
16.04.1934

Сын: Слепенко Виктор

Мать ребёнка: Слепенко (Бельская) Мария

Рождение ребёнка
09.04.1941

Сын: Слепенко Павел

Мать ребёнка: Слепенко (Бельская) Мария

Смерть
13.07.1942
Причина смерти: Пропал без вести | Извещение №16-03 от 16.03.1943 НКО СССР Джеты-Огузский районный военный комиссариат с.Покровка. Лейтенант Слепенко Павел Моисеевич

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