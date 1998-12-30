Слепенко (Бельская) Мария
Место рожденияс.Репьёвка Ульяновский уезд Симбирской губернии
Дата рождения21.01.1910
Дата смерти30.12.1998
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1910
Отец: Бельский Александр
Мать: Бельская Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
До 1926
Образование
Между 1926 и 1930
Работа или профессия
Между 1930 и 1933
Работа или профессия
1934
Рождение ребёнка
16.04.1934
Сын: Слепенко Виктор
Отец ребёнка: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)
Работа или профессия
Между 1935 и 1938
завшколой
Рождение ребёнка
09.04.1941
Сын: Слепенко Павел
Отец ребёнка: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)
Смерть
30.12.1998
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно