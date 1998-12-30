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Слепенко (Бельская) Мария

Место рождения

с.Репьёвка Ульяновский уезд Симбирской губернии

Дата рождения

21.01.1910

Дата смерти

30.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1910

Отец: Бельский Александр

Мать: Бельская Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)

Образование
До 1926
Образование
Между 1926 и 1930
Работа или профессия
Между 1930 и 1933
Работа или профессия
1934
Рождение ребёнка
16.04.1934

Сын: Слепенко Виктор

Отец ребёнка: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)

Работа или профессия
Между 1935 и 1938
завшколой
Рождение ребёнка
09.04.1941

Сын: Слепенко Павел

Отец ребёнка: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)

Смерть
30.12.1998
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно

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