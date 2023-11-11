Бельский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бельская) Анастасия
Мать ребёнка: Бельская Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бельская) Капитолина
Мать ребёнка: Бельская Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бельская) Таисия
Мать ребёнка: Бельская Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельский Вениамин
Мать ребёнка: Бельская Акилина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бельская) Нина
Мать ребёнка: Бельская Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бельская Акилина
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: Слепенко (Бельская) Мария
Мать ребёнка: Бельская Акилина