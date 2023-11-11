Бельский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельский Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бельская) Анастасия

Мать ребёнка: Бельская Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бельская) Капитолина

Мать ребёнка: Бельская Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бельская) Таисия

Мать ребёнка: Бельская Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельский Вениамин

Мать ребёнка: Бельская Акилина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бельская) Нина

Мать ребёнка: Бельская Акилина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бельская Акилина

Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: Слепенко (Бельская) Мария

Мать ребёнка: Бельская Акилина

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