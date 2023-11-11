Бельская Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельская Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: Слепенко Мария

Отец ребёнка: Бельский Александр

с.Репьёвка Ульяновский уезд Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Бельский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина

Отец ребёнка: Бельский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Бельский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельский Вениамин

Отец ребёнка: Бельский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Бельский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельский Александр

Смерть
Неизвестно
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