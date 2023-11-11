Бельская Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: Слепенко Мария
Отец ребёнка: Бельский Александр
с.Репьёвка Ульяновский уезд Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Бельский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитолина
Отец ребёнка: Бельский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Бельский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельский Вениамин
Отец ребёнка: Бельский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Бельский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бельский Александр
Смерть
Неизвестно