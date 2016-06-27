Слепенко Павел
Место рожденияс.Покровка Джеты-Огузский р-н Киргизская ССР
Дата рождения09.04.1941
Дата смерти27.06.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1941
Рождение ребёнка
26.07.1959
Сын: Слепенко Владимир
Мать ребёнка: Слепенко (Мальцева) Алефтина
Бракосочетание
1965
Рождение ребёнка
18.10.1968
Сын: Слепенко Игорь
Мать ребёнка: Слепенко (Мальцева) Алефтина
Смерть
27.06.2016
Причина смерти: Болезнь