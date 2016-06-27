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Слепенко Павел

Место рождения

с.Покровка Джеты-Огузский р-н Киргизская ССР

Дата рождения

09.04.1941

Дата смерти

27.06.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1941

Отец: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)

Мать: Слепенко (Бельская) Мария

Рождение ребёнка
26.07.1959

Сын: Слепенко Владимир

Мать ребёнка: Слепенко (Мальцева) Алефтина

Бракосочетание
1965

Жена: Слепенко (Мальцева) Алефтина

Рождение ребёнка
18.10.1968

Сын: Слепенко Игорь

Мать ребёнка: Слепенко (Мальцева) Алефтина

Смерть
27.06.2016
Причина смерти: Болезнь

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