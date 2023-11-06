Слепенко Виктор
Место рожденияс.Покровка Джеты-Огузский р-н Киргизская ССР
Дата рождения16.04.1934
Дата смерти06.11.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепенко Вера
Рождение ребёнка
09.03.1966
Дочь: Кристова (Слепенко) Татьяна
Мать ребёнка: Слепенко Вера
Смерть
06.11.2023
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен 11.11.23. Забирали из морга больницы им.Буянова