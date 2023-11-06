Слепенко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко Виктор

Место рождения

с.Покровка Джеты-Огузский р-н Киргизская ССР

Дата рождения

16.04.1934

Дата смерти

06.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1934

Отец: Слепенко (Slepenko) Павел Михайлович (Pavel Mikhaylovich)

Мать: Слепенко (Бельская) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепенко Вера

Рождение ребёнка
09.03.1966

Дочь: Кристова (Слепенко) Татьяна

Мать ребёнка: Слепенко Вера

Смерть
06.11.2023
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен 11.11.23. Забирали из морга больницы им.Буянова

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