Слепенко (Вемейер) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко (Вемейер) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вемейер Герман

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Степанов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепенко Константин

Рождение ребёнка
19.03.1938

Дочь: Янцен (Степанова) Лидия

Отец ребёнка: Степанов ?

Рождение ребёнка
22.01.1951

Дочь: (Слепенко) Светлана

Отец ребёнка: Слепенко Константин

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