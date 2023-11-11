Слепенко (Вемейер) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вемейер Герман
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Степанов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепенко Константин
Рождение ребёнка
19.03.1938
Дочь: Янцен (Степанова) Лидия
Отец ребёнка: Степанов ?
Рождение ребёнка
22.01.1951
Дочь: (Слепенко) Светлана
Отец ребёнка: Слепенко Константин