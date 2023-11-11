(Слепенко) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1951
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1951
Отец: Слепенко Константин
Мать: Слепенко Галина
Рождение ребёнка
03.08.1982
Сын: Горх Михаил
Отец ребёнка: Медведев Александр
Рождение ребёнка
12.06.1985
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Дорощук Богдан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорощук Богдан
Развод
Неизвестно
Муж: Медведев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Александр