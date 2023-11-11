(Слепенко) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Слепенко) Светлана

(Слепенко) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1951

Отец: Слепенко Константин

Мать: Слепенко Галина

Рождение ребёнка
03.08.1982

Сын: Горх Михаил

Отец ребёнка: Медведев Александр

Рождение ребёнка
12.06.1985

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Дорощук Богдан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорощук Богдан

Развод
Неизвестно

Муж: Медведев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close