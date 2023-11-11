Кокотова (Слепенко) Диана
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1938
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Отец: Слепенко Константин
Мать: Слепенко Меланья
Развод
Неизвестно
Муж: Вербицкий Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Останкова (Вербицкая) Ирина
Отец ребёнка: Вербицкий Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вербицкий Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотов Семён
Отец ребёнка: Кокотов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кокотов Владимир