Кокотова (Слепенко) Диана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокотова (Слепенко) Диана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: Слепенко Константин

Мать: Слепенко Меланья

Развод
Неизвестно

Муж: Вербицкий Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Останкова (Вербицкая) Ирина

Отец ребёнка: Вербицкий Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербицкий Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотов Семён

Отец ребёнка: Кокотов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокотов Владимир

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