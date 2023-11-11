Слепенко Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1938
Дочь: Кокотова Диана
Отец ребёнка: Слепенко Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слепенко Пётр
Отец ребёнка: ?
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Развод
Неизвестно
Муж: Слепенко Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Слепенко Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепенко Константин