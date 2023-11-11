Слепенко Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепенко Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1938

Дочь: Кокотова Диана

Отец ребёнка: Слепенко Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепенко Пётр

Отец ребёнка: ?

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Развод
Неизвестно

Муж: Слепенко Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Слепенко Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепенко Константин

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