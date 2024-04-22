Мухортова (Сорокина) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортова (Сорокина) Анастасия Николаевна

Место рождения

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

21.10.1892 ст.

Дата смерти

10.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892 ст.

Отец: Сорокин Николай Егорович

Мать: Сорокина Елизавета Петровна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
13.02.1913 ст.

Муж: Мухортов Николай Иванович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.

Дочь: Шешунова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Мухортов Николай Иванович

Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.

Дочь: Подхватиловская Зоя Ивановна (Николаевна)

Отец ребёнка: Мухортов Николай Иванович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Перед замужеством была Илларионова Зоя Ивановна (по отчиму)
Рождение ребёнка
22.08.1918 ст.

Сын: Мухортов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мухортов Николай Иванович

Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.08.1933

Муж: Илларионов Иван Илларионович

Самара, Самара, Самарская область
Взяла фамилию Илларионова
Смерть
10.07.1952
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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