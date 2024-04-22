Мухортова (Сорокина) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1892 ст.
Дата смерти10.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1892 ст.
Бракосочетание
13.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.
Дочь: Шешунова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Мухортов Николай Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.
Дочь: Подхватиловская Зоя Ивановна (Николаевна)
Отец ребёнка: Мухортов Николай Иванович
Перед замужеством была Илларионова Зоя Ивановна (по отчиму)
Рождение ребёнка
22.08.1918 ст.
Сын: Мухортов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мухортов Николай Иванович
Бракосочетание
31.08.1933
Самара, Самара, Самарская область
Взяла фамилию Илларионова
Смерть
10.07.1952
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область