Сорокина (Крынецкая) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения24.04.1856 ст.
Дата смерти21.09.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1856 ст.
Бракосочетание
14.01.1879 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1879 ст.
Сын: Сорокин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович
Рождение ребёнка
17.05.1881 ст.
Сын: Сорокин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович
Рождение ребёнка
21.11.1883 ст.
Сын: Сорокин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович
Рождение ребёнка
19.05.1885 ст.
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович
Рождение ребёнка
01.09.1886 ст.
Дочь: Бонифатиева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович
Рождение ребёнка
05.04.1888 ст.
Дочь: Боркова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович
Рождение ребёнка
21.05.1890 ст.
Сын: Сорокин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович
Рождение ребёнка
21.10.1892 ст.
Дочь: Мухортова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович
Рождение ребёнка
30.10.1896 ст.
Дочь: Пакали Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович
Смерть
21.09.1936