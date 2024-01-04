Сорокина (Крынецкая) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Крынецкая) Елизавета Петровна

Место рождения

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

24.04.1856 ст.

Дата смерти

21.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1856 ст.

Отец: Крынецкий Петр Дмитриевич

Мать: Крынецкая Елена Михайловна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
14.01.1879 ст.

Муж: Сорокин Николай Егорович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.12.1879 ст.

Сын: Сорокин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.05.1881 ст.

Сын: Сорокин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.11.1883 ст.

Сын: Сорокин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.05.1885 ст.

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.09.1886 ст.

Дочь: Бонифатиева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
05.04.1888 ст.

Дочь: Боркова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.05.1890 ст.

Сын: Сорокин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.10.1892 ст.

Дочь: Мухортова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.10.1896 ст.

Дочь: Пакали Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Сорокин Николай Егорович

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
21.09.1936
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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