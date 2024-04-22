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Мухортов Николай Иванович

Место рождения

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

05.05.1892 ст.

Дата смерти

05.12.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1892 ст.

Отец: Мухортов Иван Федорович

Мать: Мухортова Елизавета Семеновна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
13.02.1913 ст.

Жена: Мухортова Анастасия Николаевна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.

Дочь: Шешунова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Мухортова Анастасия Николаевна

Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.

Дочь: Подхватиловская Зоя Ивановна (Николаевна)

Мать ребёнка: Мухортова Анастасия Николаевна

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Перед замужеством была Илларионова Зоя Ивановна (по отчиму)
Рождение ребёнка
22.08.1918 ст.

Сын: Мухортов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Мухортова Анастасия Николаевна

Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.12.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Арестован 27 октября 1918 г. Приговорен: Казанской губернской ЧК 2 декабря 1918 г., обв.: ("сочувствие белогвардейцам"). Приговор: ВМН Расстрелян 5 декабря 1918 г. Место захоронения - в г.Казань.. ... Показать все
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