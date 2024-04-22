Мухортов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1892 ст.
Дата смерти05.12.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1892 ст.
Бракосочетание
13.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.
Дочь: Шешунова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Мухортова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
10.10.1915 ст.
Дочь: Подхватиловская Зоя Ивановна (Николаевна)
Мать ребёнка: Мухортова Анастасия Николаевна
Перед замужеством была Илларионова Зоя Ивановна (по отчиму)
Рождение ребёнка
22.08.1918 ст.
Сын: Мухортов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Мухортова Анастасия Николаевна
Смерть
05.12.1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Арестован 27 октября 1918 г. Приговорен: Казанской губернской ЧК 2 декабря 1918 г., обв.: ("сочувствие белогвардейцам"). Приговор: ВМН Расстрелян 5 декабря 1918 г. Место захоронения - в г.Казань.. ... Показать все