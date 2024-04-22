Шешунова (Мухортова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШешунова (Мухортова) Валентина Николаевна

Шешунова (Мухортова) Валентина Николаевна

Место рождения

Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.01.1914 ст.

Дата смерти

10.08.1994

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914 ст.

Отец: Мухортов Николай Иванович

Мать: Мухортова Анастасия Николаевна

Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.10.1934

Муж: Шешунов Константин Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1937

Сын: Шешунов Олег Константинович

Отец ребёнка: Шешунов Константин Петрович

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1940

Дочь: Шалавинская Маргарита Константиновна

Отец ребёнка: Шешунов Константин Петрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
10.08.1994
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close