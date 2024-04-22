Шешунова (Мухортова) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1914 ст.
Дата смерти10.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1914 ст.
Бракосочетание
19.10.1934
Рождение ребёнка
27.01.1937
Сын: Шешунов Олег Константинович
Отец ребёнка: Шешунов Константин Петрович
Рождение ребёнка
08.07.1940
Дочь: Шалавинская Маргарита Константиновна
Отец ребёнка: Шешунов Константин Петрович
Смерть
10.08.1994