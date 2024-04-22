Шешунов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШешунов Константин Петрович

Шешунов Константин Петрович

Место рождения

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.05.1913 ст.

Дата смерти

29.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1913 ст.

Отец: Шешунов Петр Фаддеевич

Мать: Шешунова Пелагея Петровна

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.10.1934

Жена: Шешунова Валентина Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
27.01.1937

Сын: Шешунов Олег Константинович

Мать ребёнка: Шешунова Валентина Николаевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1940

Дочь: Шалавинская Маргарита Константиновна

Мать ребёнка: Шешунова Валентина Николаевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
29.11.1990
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close