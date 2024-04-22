Шешунов Константин Петрович
Место рождения
Дата рождения02.05.1913 ст.
Дата смерти29.11.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1913 ст.
Отец: Шешунов Петр Фаддеевич
Бракосочетание
19.10.1934
Рождение ребёнка
27.01.1937
Сын: Шешунов Олег Константинович
Мать ребёнка: Шешунова Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
08.07.1940
Дочь: Шалавинская Маргарита Константиновна
Мать ребёнка: Шешунова Валентина Николаевна
Смерть
29.11.1990