Шешунова (Пашкина) Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения04.10.1884 ст.
Дата смерти30.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1884 ст.
Отец: Пашкин Петр Васильевич
Мать: Пашкина Ольга Архиповна
Бракосочетание
10.10.1904 ст.
Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.
Дочь: Шешунова Серафима Петровна
Отец ребёнка: Шешунов Петр Фаддеевич
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.
Дочь: Шешунова Александра Петровна
Отец ребёнка: Шешунов Петр Фаддеевич
Рождение ребёнка
17.09.1911 ст.
Сын: Шешунов Константин Петрович
Отец ребёнка: Шешунов Петр Фаддеевич
Рождение ребёнка
02.05.1913 ст.
Сын: Шешунов Константин Петрович
Отец ребёнка: Шешунов Петр Фаддеевич
Бракосочетание
29.10.1936
Самара, Самара, Самарская область
Взяла фамилию Кузнецова
Смерть
30.08.1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург