Шешунова (Пашкина) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШешунова (Пашкина) Пелагея Петровна

Шешунова (Пашкина) Пелагея Петровна

Место рождения

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.10.1884 ст.

Дата смерти

30.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1884 ст.

Отец: Пашкин Петр Васильевич

Мать: Пашкина Ольга Архиповна

Преполовенка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.10.1904 ст.

Муж: Шешунов Петр Фаддеевич

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.

Дочь: Шешунова Серафима Петровна

Отец ребёнка: Шешунов Петр Фаддеевич

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.

Дочь: Шешунова Александра Петровна

Отец ребёнка: Шешунов Петр Фаддеевич

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1911 ст.

Сын: Шешунов Константин Петрович

Отец ребёнка: Шешунов Петр Фаддеевич

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1913 ст.

Сын: Шешунов Константин Петрович

Отец ребёнка: Шешунов Петр Фаддеевич

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.10.1936

Муж: Кузнецов Дмитрий Федорович

Самара, Самара, Самарская область
Взяла фамилию Кузнецова
Смерть
30.08.1963
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close