Шешунов Петр Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1880 ст.
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1880 ст.
Отец: Шешунов Фаддей Иванович
Бракосочетание
10.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.
Дочь: Шешунова Серафима Петровна
Мать ребёнка: Шешунова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.
Дочь: Шешунова Александра Петровна
Мать ребёнка: Шешунова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
17.09.1911 ст.
Сын: Шешунов Константин Петрович
Мать ребёнка: Шешунова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
02.05.1913 ст.
Сын: Шешунов Константин Петрович
Мать ребёнка: Шешунова Пелагея Петровна
Смерть
1919