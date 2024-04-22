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Шешунов Петр Фаддеевич

Место рождения

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.11.1880 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1880 ст.

Отец: Шешунов Фаддей Иванович

Мать: Шешунова Матрена Саввична

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.10.1904 ст.

Жена: Шешунова Пелагея Петровна

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1905 ст.

Дочь: Шешунова Серафима Петровна

Мать ребёнка: Шешунова Пелагея Петровна

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.10.1906 ст.

Дочь: Шешунова Александра Петровна

Мать ребёнка: Шешунова Пелагея Петровна

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.09.1911 ст.

Сын: Шешунов Константин Петрович

Мать ребёнка: Шешунова Пелагея Петровна

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.05.1913 ст.

Сын: Шешунов Константин Петрович

Мать ребёнка: Шешунова Пелагея Петровна

Екатериновка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1919
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