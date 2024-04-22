Шешунов Фаддей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШешунов Фаддей Иванович

Шешунов Фаддей Иванович

Место рождения

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.08.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1861 ст.

Отец: Шешунов Иван Митрофанович

Мать: Шешунова Екатерина Сильверстовна

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 03.03.1880 ст.

Жена: Шешунова Матрена Саввична

Рождение ребёнка
25.11.1880 ст.

Сын: Шешунов Петр Фаддеевич

Мать ребёнка: Шешунова Матрена Саввична

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.

Дочь: Холодова Агрипина Фаддевна

Мать ребёнка: Шешунова Матрена Саввична

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.

Дочь: Агапия Фаддевна

Мать ребёнка: Шешунова Матрена Саввична

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close