Шешунов Фаддей Иванович
Место рождения
Дата рождения11.08.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1861 ст.
Бракосочетание
До 03.03.1880 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1880 ст.
Мать ребёнка: Шешунова Матрена Саввична
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.
Дочь: Холодова Агрипина Фаддевна
Мать ребёнка: Шешунова Матрена Саввична
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.
Дочь: Агапия Фаддевна
Мать ребёнка: Шешунова Матрена Саввична
Смерть
Неизвестно