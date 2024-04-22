Шешунов Иван Митрофанович
Место рождения
Дата рождения13.04.1839 ст.
Дата смертиДо 1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1839 ст.
Бракосочетание
30.09.1857 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.
Мать ребёнка: Шешунова Екатерина Сильверстовна
Рождение ребёнка
25.10.1870 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Шешунова Екатерина Сильверстовна
Рождение ребёнка
25.10.1870 ст.
Мать ребёнка: Шешунова Екатерина Сильверстовна
Рождение ребёнка
27.09.1872 ст.
Дочь: Харавинникова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Шешунова Екатерина Сильверстовна
Смерть
До 1905 ст.