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Шешунов Иван Митрофанович

Место рождения

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.04.1839 ст.

Дата смерти

До 1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1839 ст.

Отец: Шешунов Митрофан Яковлевич

Мать: Шешунова Акулина Николаевна

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.09.1857 ст.

Жена: Шешунова Екатерина Сильверстовна

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.

Сын: Шешунов Фаддей Иванович

Мать ребёнка: Шешунова Екатерина Сильверстовна

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1870 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Шешунова Екатерина Сильверстовна

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1870 ст.

Сын: Шешунов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шешунова Екатерина Сильверстовна

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1872 ст.

Дочь: Харавинникова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Шешунова Екатерина Сильверстовна

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1905 ст.
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