Шешунова (Анашкина) Екатерина Сильверстовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1836 ст.
Дата смерти12.06.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1836 ст.
Бракосочетание
30.09.1857 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.
Отец ребёнка: Шешунов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
25.10.1870 ст.
Отец ребёнка: Шешунов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
25.10.1870 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Шешунов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
27.09.1872 ст.
Дочь: Харавинникова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Шешунов Иван Митрофанович
Смерть
12.06.1905 ст.