Шешунова (Анашкина) Екатерина Сильверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шешунова (Анашкина) Екатерина Сильверстовна

Место рождения

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.11.1836 ст.

Дата смерти

12.06.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1836 ст.

Отец: Анашкин Сильверст Кузьмич

Мать: Анашкина Настасья Семеновна

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
30.09.1857 ст.

Муж: Шешунов Иван Митрофанович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1861 ст.

Сын: Шешунов Фаддей Иванович

Отец ребёнка: Шешунов Иван Митрофанович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1870 ст.

Сын: Шешунов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Шешунов Иван Митрофанович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.10.1870 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Шешунов Иван Митрофанович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.09.1872 ст.

Дочь: Харавинникова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Шешунов Иван Митрофанович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
12.06.1905 ст.
Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
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