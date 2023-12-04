Шешунова Матрена Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШешунова Матрена Саввична

Шешунова Матрена Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 03.03.1880 ст.

Муж: Шешунов Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
25.11.1880 ст.

Сын: Шешунов Петр Фаддеевич

Отец ребёнка: Шешунов Фаддей Иванович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.

Дочь: Холодова Агрипина Фаддевна

Отец ребёнка: Шешунов Фаддей Иванович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.

Дочь: Агапия Фаддевна

Отец ребёнка: Шешунов Фаддей Иванович

Владимировка, Безенчукский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close