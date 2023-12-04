Шешунова Матрена Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 03.03.1880 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1880 ст.
Отец ребёнка: Шешунов Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1883 ст.
Дочь: Холодова Агрипина Фаддевна
Отец ребёнка: Шешунов Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1890 ст.
Дочь: Агапия Фаддевна
Отец ребёнка: Шешунов Фаддей Иванович
Смерть
Неизвестно