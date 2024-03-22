Тарушкин Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения20.10.1822
Дата смерти07.08.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1822
Отец: Тарушкин Яков Леонов
Мать: Мария Павлова
Бракосочетание
01.11.1842
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1845
Мать ребёнка: Тарушкина Параскева Федосиева
Рождение ребёнка
16.05.1848
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Тарушкина Параскева Федосиева
Рождение ребёнка
26.09.1849
Мать ребёнка: Тарушкина Параскева Федосиева
Смерть
07.08.1850