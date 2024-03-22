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Тарушкин Иван Яковлев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.10.1822

Дата смерти

07.08.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1822

Отец: Тарушкин Яков Леонов

Мать: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1842

Жена: Тарушкина Параскева Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1845

Сын: Тарушкин Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Тарушкина Параскева Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1848

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Тарушкина Параскева Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1849

Сын: Тарушкин Устин Иванов

Мать ребёнка: Тарушкина Параскева Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.08.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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