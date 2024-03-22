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Тарушкин Фёдор Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.09.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1845

Отец: Тарушкин Иван Яковлев

Мать: Тарушкина Параскева Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1871

Дочь: Зайцева Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.10.1873

Дочь: Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1874

Сын: Тарушкин Фёдор ст

Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.1876

Дочь: Наталия Фёдорова

Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1879

Сын: Тарушкин Михаил Фёдоров

Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1883

Сын: Тарушкин Фёдор Фёдоров

Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1886

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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