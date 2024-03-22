Тарушкин Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рождения19.09.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1845
Рождение ребёнка
14.10.1871
Дочь: Зайцева Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
02.10.1873
Дочь: Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
26.12.1874
Сын: Тарушкин Фёдор ст
Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
22.08.1876
Дочь: Наталия Фёдорова
Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
01.11.1879
Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
21.05.1883
Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
17.07.1886
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Тарушкина Наталия Андреева
Смерть
Неизвестно