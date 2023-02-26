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Тарушкина Параскева Федосиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Федосий

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1842

Муж: Тарушкин Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1845

Сын: Тарушкин Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Тарушкин Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1848

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Тарушкин Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1849

Сын: Тарушкин Устин Иванов

Отец ребёнка: Тарушкин Иван Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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