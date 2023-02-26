Тарушкина Параскева Федосиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Федосий
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1842
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.09.1845
Отец ребёнка: Тарушкин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
16.05.1848
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Тарушкин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
26.09.1849
Отец ребёнка: Тарушкин Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно