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Тарушкин Яков Леонов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

27.03.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Тарушкин Леон Филиппов

Мать: Тарушкина Елизавета Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Тарушкин Исай Яковлев

Мать ребёнка: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев

Мать ребёнка: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Тарушкин Парфен Яковлев

Мать ребёнка: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1819

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1821

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1822

Сын: Тарушкин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Тарушкин Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1833

Дочь: Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
27.03.1839
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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