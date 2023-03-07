Тарушкин Яков Леонов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти27.03.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
23.07.1819
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
11.05.1821
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
20.10.1822
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
До 1830
Мать ребёнка: Мария Павлова
Рождение ребёнка
30.06.1833
Дочь: Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Мария Павлова
Смерть
27.03.1839