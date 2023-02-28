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Тарушкин Исай Яковлев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Тарушкин Яков Леонов

Мать: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Военная служба
1848
бессрочно-отпускной фейерверкер 2-го класса резервного легиона лёгкой №5 батареи 2-й артиллерийской дивизии
Бракосочетание
30.01.1852

Жена: Тарушкина Мария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1852

Сын: Тарушкин Косьма Исаев

Мать ребёнка: Тарушкина Мария Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1880
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