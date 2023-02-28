Тарушкин Исай Яковлев
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Тарушкин Яков Леонов
Мать: Мария Павлова
Военная служба
1828
отдан в рекруты
Военная служба
1848
бессрочно-отпускной фейерверкер 2-го класса резервного легиона лёгкой №5 батареи 2-й артиллерийской дивизии
Бракосочетание
30.01.1852
Жена: Тарушкина Мария Семёнова
Рождение ребёнка
25.10.1852
Мать ребёнка: Тарушкина Мария Семёнова
Смерть
До 1880