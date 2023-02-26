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Мария Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Тарушкин Исай Яковлев

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Тарушкин Парфен Яковлев

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.07.1819

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.05.1821

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1822

Сын: Тарушкин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагея Яковлева

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Тарушкин Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.06.1833

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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