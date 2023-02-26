Мария Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тарушкин - Свистунов Роман Яковлев
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов
Рождение ребёнка
23.07.1819
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов
Рождение ребёнка
11.05.1821
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов
Рождение ребёнка
20.10.1822
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагея Яковлева
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов
Рождение ребёнка
До 1830
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов
Рождение ребёнка
30.06.1833
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Тарушкин Яков Леонов
Смерть
Неизвестно