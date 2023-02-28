(Тарушкина) Пелагея Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тарушкина) Пелагея Яковлева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Тарушкин Яков Леонов

Мать: Мария Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1850

Муж: Юдин Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.07.1854

Сын: Юдин Евдоким Васильев

Отец ребёнка: Юдин Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1858

Сын: Юдин Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Юдин Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1859

Дочь: Акилина Васильева

Отец ребёнка: Юдин Василий Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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