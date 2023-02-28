(Тарушкина) Пелагея Яковлева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Тарушкин Яков Леонов
Мать: Мария Павлова
Бракосочетание
12.02.1850
Муж: Юдин Василий Фёдоров
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.07.1854
Отец ребёнка: Юдин Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
02.05.1858
Сын: Юдин Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Юдин Василий Фёдоров
Рождение ребёнка
03.06.1859
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Юдин Василий Фёдоров
Смерть
Неизвестно