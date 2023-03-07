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Юдин Василий Фёдоров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

26.04.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Параскева Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1850

Жена: Пелагея Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.07.1854

Сын: Юдин Евдоким Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1858

Сын: Юдин Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1858
бессрочно-отпускной по билету рядовой
Рождение ребёнка
03.06.1859

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.04.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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