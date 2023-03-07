Юдин Василий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти26.04.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Параскева Наумова
Бракосочетание
12.02.1850
Жена: Пелагея Яковлева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.07.1854
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Рождение ребёнка
02.05.1858
Сын: Юдин Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Военная служба
1858
бессрочно-отпускной по билету рядовой
Рождение ребёнка
03.06.1859
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Яковлева
Смерть
26.04.1890