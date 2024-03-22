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Фёдор Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Юдин Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Юдин Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1836

Сын: Юдин Семён Фёдоров

Мать ребёнка: Параскева Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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