Фёдор Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Рождение ребёнка
1826
Сын: Юдин Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Наумова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Юдин Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Наумова
Рождение ребёнка
01.02.1836
Сын: Юдин Семён Фёдоров
Мать ребёнка: Параскева Наумова
Смерть
Неизвестно