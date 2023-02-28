Юдин Семён Фёдоров
Место рождения
Дата рождения01.02.1836
Дата смерти15.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1836
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Параскева Наумова
Бракосочетание
08.11.1859
Жена: Матрона Акимова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.08.1860
Дочь: Васса Семёнова
Мать ребёнка: Матрона Акимова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Зенкова Ксения Семёнова
Мать ребёнка: Матрона Акимова
Смерть
15.03.1913