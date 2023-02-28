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Юдин Семён Фёдоров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.02.1836

Дата смерти

15.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1836

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Параскева Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1859

Жена: Матрона Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.08.1860

Дочь: Васса Семёнова

Мать ребёнка: Матрона Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Зенкова Ксения Семёнова

Мать ребёнка: Матрона Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.03.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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