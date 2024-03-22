Зенкова (Юдина) Ксения Семёнова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Юдин Семён Фёдоров
Мать: Матрона Акимова
Дочь: Ефимия Леонова
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Сын: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Дмитрий Леонов
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Дочь: Анна Леонова
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Дочь: Александра Леонова
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Дочь: Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Дочь: Анна Леонова
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Дочь: Параскева Леонова
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Дочь: Анастасия Леонова
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Дочь: Матрона Леонова
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Дочь: Ульяния Леонова
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Дочь: Мария Леонова
Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев