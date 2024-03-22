Зенкова (Юдина) Ксения Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова (Юдина) Ксения Семёнова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1836 г.р.

Мать

1827 г.р.

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Юдин Семён Фёдоров

Мать: Матрона Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.10.1885

Муж: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1886

Дочь: Ефимия Леонова

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1888

Сын: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Дмитрий Леонов

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1891

Дочь: Анна Леонова

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1893

Дочь: Александра Леонова

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1896

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1897

Дочь: Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Леонова

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Параскева Леонова

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1901

Дочь: Анастасия Леонова

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1903

Дочь: Матрона Леонова

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1907

Дочь: Ульяния Леонова

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1910

Дочь: Мария Леонова

Отец ребёнка: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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