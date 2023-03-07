Яковлев (Зенков тож)(Зенцев)(Земцов) Леонтий Михеев
Место рождения
Дата рождения09.06.1860
Дата смерти29.08.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Жена: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Ефимия Леонова
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Сын: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Дмитрий Леонов
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Анна Леонова
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Александра Леонова
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Евдокия Леонова
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Анна Леонова
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Параскева Леонова
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Анастасия Леонова
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Матрона Леонова
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Ульяния Леонова
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова
Дочь: Мария Леонова
Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова