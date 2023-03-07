Яковлев (Зенков тож)(Зенцев)(Земцов) Леонтий Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев (Зенков тож)(Зенцев)(Земцов) Леонтий Михеев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.06.1860

Дата смерти

29.08.1914

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1841 г.р.

Жена

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1860

Отец: Яковлев (зенков) Михей Яковлев

Мать: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.10.1885

Жена: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.09.1886

Дочь: Ефимия Леонова

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1888

Сын: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Дмитрий Леонов

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1891

Дочь: Анна Леонова

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.11.1893

Дочь: Александра Леонова

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.03.1896

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1897

Дочь: Евдокия Леонова

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Леонова

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Параскева Леонова

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.10.1901

Дочь: Анастасия Леонова

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1903

Дочь: Матрона Леонова

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1907

Дочь: Ульяния Леонова

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.07.1910

Дочь: Мария Леонова

Мать ребёнка: Зенкова Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.08.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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