Яковлев (Зенков) Михей Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев (Зенков) Михей Яковлев

Яковлев (Зенков) Михей Яковлев

avatar

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

07.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1858

Жена: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.06.1860

Сын: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Яковлев (зенков Тож) Антон Михеев

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1872

Дочь: Ксения Михеева

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Пастухова Екатерина Михеева

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1874

Сын: Яковлев (зенков) Александр Михеев

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1877

Сын: Яковлев (зенков Тож) Михаил Михеев

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.11.1880

Сын: Яковлев Андрей Михеев

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Яковлев Михаил Михеев

Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.05.1913
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close