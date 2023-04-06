Яковлев (Зенков) Михей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти07.05.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1858
Жена: Яковлева Евдокия Леонова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
09.06.1860
Сын: Яковлев (зенков Тож)(зенцев)(земцов) Леонтий Михеев
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Яковлев (зенков Тож) Антон Михеев
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
16.01.1872
Дочь: Ксения Михеева
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Пастухова Екатерина Михеева
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
04.08.1874
Сын: Яковлев (зенков) Александр Михеев
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
27.09.1877
Сын: Яковлев (зенков Тож) Михаил Михеев
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
29.11.1880
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
До 1892
Мать ребёнка: Яковлева Евдокия Леонова
Смерть
07.05.1913