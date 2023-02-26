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Яковлев Андрей Михеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1880

Отец: Яковлев (Зенков) Михей Яковлев

Мать: Яковлева Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.07.1909

Жена: Яковлева (Аплина) Анисия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: (Яковлева) Наталия Андреева

Мать ребёнка: Яковлева (Аплина) Анисия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1911

Дочь: (Яковлева) Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Яковлева (Аплина) Анисия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1915

Сын: Яковлев Павел Андреевич

Мать ребёнка: Яковлева (Аплина) Анисия Петрова

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Яковлева) Наталия Андреева

Мать ребёнка: Яковлева (Аплина) Анисия Петрова

Смерть
Неизвестно

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