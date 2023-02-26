Яковлев Андрей Михеев
Место рождения
Дата рождения29.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1880
Бракосочетание
24.07.1909
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: (Яковлева) Наталия Андреева
Мать ребёнка: Яковлева (Аплина) Анисия Петрова
Рождение ребёнка
12.01.1911
Дочь: (Яковлева) Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Яковлева (Аплина) Анисия Петрова
Рождение ребёнка
28.06.1915
Мать ребёнка: Яковлева (Аплина) Анисия Петрова
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Яковлева) Наталия Андреева
Мать ребёнка: Яковлева (Аплина) Анисия Петрова
Смерть
Неизвестно