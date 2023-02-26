Яковлева (Аплина) Анисия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Аплина) Анисия Петрова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1883

Отец: Аплин Пётр Иванов

Мать: Аплина Александра Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.07.1909

Муж: Яковлев Андрей Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: (Яковлева) Наталия Андреева

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1911

Дочь: (Яковлева) Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Михеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1915

Сын: Яковлев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Михеев

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Яковлева) Наталия Андреева

Отец ребёнка: Яковлев Андрей Михеев

Смерть
Неизвестно

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