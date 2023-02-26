Яковлева (Аплина) Анисия Петрова
Место рождения
Дата рождения25.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1883
Отец: Аплин Пётр Иванов
Бракосочетание
24.07.1909
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: (Яковлева) Наталия Андреева
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Михеев
Рождение ребёнка
12.01.1911
Дочь: (Яковлева) Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Михеев
Рождение ребёнка
28.06.1915
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Михеев
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Яковлева) Наталия Андреева
Отец ребёнка: Яковлев Андрей Михеев
Смерть
Неизвестно