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Яковлев Павел Андреевич

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Место рождения

г.Демидов Смоленской обл.

Дата рождения

28.06.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1915

Отец: Яковлев Андрей Михеев

Мать: Яковлева Анисия Петрова

г.Демидов Смоленской обл.
Место жительства
До 1943
Военная награда
12.02.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.07.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
29.09.1944
Орден Славы III степени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно
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