Яковлев Павел Андреевич
Место рожденияг.Демидов Смоленской обл.
Дата рождения28.06.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1915
Отец: Яковлев Андрей Михеев
Мать: Яковлева Анисия Петрова
г.Демидов Смоленской обл.
Место жительства
До 1943
Военная награда
12.02.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
06.07.1944
Медаль «За отвагу»
Военная награда
29.09.1944
Орден Славы III степени
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно