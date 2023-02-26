Аплина Александра Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАплина Александра Григорьева

Аплина Александра Григорьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1876

Дочь: Лебёдкина Мария Петрова

Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1878

Сын: Аплин Михаил Петров

Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1879

Сын: Аплин Алексей Петров

Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1880

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1882

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1883

Дочь: Яковлева Анисия Петрова

Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.02.1885

Сын: Аплин Иван Петров

Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close