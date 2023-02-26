Аплина Александра Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1876
Дочь: Лебёдкина Мария Петрова
Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
17.09.1878
Сын: Аплин Михаил Петров
Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
10.03.1879
Сын: Аплин Алексей Петров
Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
01.05.1880
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
30.09.1882
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
25.12.1883
Дочь: Яковлева Анисия Петрова
Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов
Рождение ребёнка
21.02.1885
Сын: Аплин Иван Петров
Отец ребёнка: Аплин Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно