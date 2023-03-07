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Юдин Яков Фёдоров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.08.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Фёдор Иванов

Мать: Параскева Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1856

Сын: Юдин Стефан Яковлев

Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1857

Жена: Юдина Дария Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1858

Сын: Юдин Давид ст

Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1858

Сын: Юдин Давид Яковлев

Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1859

Сын: Юдин Захарий Яковлев

Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.09.1873

Дочь: Фёкла Яковлева

Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1875

Дочь: Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
20.08.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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