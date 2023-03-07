Юдин Яков Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти20.08.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Фёдор Иванов
Мать: Параскева Наумова
Рождение ребёнка
До 1856
Сын: Юдин Стефан Яковлев
Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова
Бракосочетание
04.02.1857
Жена: Юдина Дария Гаврилова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1858
Сын: Юдин Давид ст
Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова
Рождение ребёнка
После 1858
Сын: Юдин Давид Яковлев
Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова
Рождение ребёнка
29.08.1859
Сын: Юдин Захарий Яковлев
Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова
Рождение ребёнка
11.09.1873
Дочь: Фёкла Яковлева
Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова
Рождение ребёнка
20.06.1875
Дочь: Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Юдина Дария Гаврилова
Смерть
20.08.1894