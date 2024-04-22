Филимонов Jоанн Андреевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1874
Дата смерти31.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1874
Отец: Филимонов Андрей Васильевич
Мать: Филимонова Мария
Бракосочетание
21.04.1903
Рождение ребёнка
1904
Сын: Филимонов Константин
Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
18.07.1905 ст.
Дочь: Олимпиада
Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна
Работа или профессия
С 1906 по 1909
Мащанин города Петрозаводска состоящий на должности земского фельдшера
Рождение ребёнка
11.05.1908
Дочь: Бутылкина Клавдия
Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
19.08.1910
Сын: Филимонова Илья
Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
20.12.1915
Дочь: Жуковская Евгения
Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1918
Сын: Филимонов Александр
Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонова Борис
Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна
Образование
Неизвестно
Фельдшер
Смерть
31.03.1922
Причина смерти: Тиф
Похороны
Неизвестно