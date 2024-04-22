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Филимонов Jоанн Андреевич

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

27.01.1874

Дата смерти

31.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1874

Отец: Филимонов Андрей Васильевич

Мать: Филимонова Мария

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
21.04.1903

Жена: Вягишева Татьяна Петровна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Филимонов Константин

Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
18.07.1905 ст.

Дочь: Олимпиада

Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Работа или профессия
С 1906 по 1909
Мащанин города Петрозаводска состоящий на должности земского фельдшера
Рождение ребёнка
11.05.1908

Дочь: Бутылкина Клавдия

Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна

Толвуя, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.08.1910

Сын: Филимонова Илья

Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна

Толвуя, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
20.12.1915

Дочь: Жуковская Евгения

Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
22.02.1918

Сын: Филимонов Александр

Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонова Борис

Мать ребёнка: Вягишева Татьяна Петровна

Образование
Неизвестно
Фельдшер
Смерть
31.03.1922
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Причина смерти: Тиф
Похороны
Неизвестно
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