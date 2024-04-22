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Бутылкина (Филимонова) Клавдия

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Место рождения

Толвуя, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

11.05.1908

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1908

Отец: Филимонов Jоанн Андреевич

Мать: Вягишева Татьяна Петровна

Толвуя, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
31.05.1908
Толвуя, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Восприемники: Мещанин города Калуги Николай Александров Рудаков и Петрозаводская мещанка Валентина Андреева Филимонова, состоящая учительницей Тивдийского двуклассного училища
Рождение ребёнка
31.12.1926

Дочь: Диана

Отец ребёнка: Бутылкин Михаил

Бракосочетание
1927

Муж: Бутылкин Михаил

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
05.06.1931

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Бутылкин Михаил

Смерть
1963
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
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