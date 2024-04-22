Бутылкина (Филимонова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения11.05.1908
Дата смерти1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1908
Отец: Филимонов Jоанн Андреевич
Крещение
31.05.1908
Восприемники: Мещанин города Калуги Николай Александров Рудаков и Петрозаводская мещанка Валентина Андреева Филимонова, состоящая учительницей Тивдийского двуклассного училища
Рождение ребёнка
31.12.1926
Дочь: Диана
Отец ребёнка: Бутылкин Михаил
Бракосочетание
1927
Муж: Бутылкин Михаил
Рождение ребёнка
05.06.1931
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Бутылкин Михаил
Смерть
1963