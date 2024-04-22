Филимонова (Косьмина) Мария
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Косьмин Николай Евтихеевич
Бракосочетание
04.02.1873
Рождение ребёнка
27.01.1874
Сын: Филимонов Jоанн Андреевич
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Филимонов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1890
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Филимонов Андрей Васильевич
Мунозеро, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно