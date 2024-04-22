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Филимонова (Косьмина) Мария

Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Косьмин Николай Евтихеевич

Мать: не указана

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
04.02.1873

Муж: Филимонов Андрей Васильевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
27.01.1874

Сын: Филимонов Jоанн Андреевич

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Васильевич

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Филимонов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1890

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Филимонов Андрей Васильевич

Мунозеро, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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