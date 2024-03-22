Филимонов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1850
Восприемник Филимонов Никита Андреевич
Бракосочетание
04.02.1873
Жена: Филимонова Мария
Рождение ребёнка
27.01.1874
Сын: Филимонов Jоанн Андреевич
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Рождение ребёнка
1881
Сын: Филимонов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Рождение ребёнка
10.02.1890
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Филимонова Мария
Мунозеро, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Работа или профессия
Неизвестно
из бывших Мастеровых Александровского Пушечного завода, ученик аптекаря Олонецких горных заводов
Смерть
Неизвестно