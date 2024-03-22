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Филимонов Андрей Васильевич

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

02.10.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1850

Отец: Филимонов Василий Андреевич

Мать: Филимонова Екатерина Осиповна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Восприемник Филимонов Никита Андреевич
Бракосочетание
04.02.1873

Жена: Филимонова Мария

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
27.01.1874

Сын: Филимонов Jоанн Андреевич

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
1881

Сын: Филимонов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Рождение ребёнка
10.02.1890

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Филимонова Мария

Мунозеро, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Работа или профессия
Неизвестно
из бывших Мастеровых Александровского Пушечного завода, ученик аптекаря Олонецких горных заводов
Смерть
Неизвестно
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